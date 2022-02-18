Полиция Екатеринбурга устроила облаву на мигрантов из-за избиения мамы с дочкой

Облавы спровоцировал инцидент на Сортировке, где несколько азербайджанцев на днях избили двух местных жительниц. Это педагог и ее дочь, которая ехала с южанами в автобусе.
По словам сына 49-летней пострадавшей, мама получила перелом лодыжки. У сестры в больницы диагностировано сотрясение мозга. Обе женщины теперь временно нетрудоспособные.
История эта получила широкий общественный резонанс. Лидер региональной азербайджанской диаспоры принес пациенткам свои извинения. Однако это не избавило южан от проверок. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева полиция начала проверку паспортного режима.
По мнению главы региона, нападения на местных жителей не должны оставаться безнаказанными. Поэтому с 17 февраля на Сортировке и в других микрорайонах Екатеринбурга с высокой долей проживающих там южан проводятся рейды.
По факту нападения на женщин возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемые задержаны, сейчас они под стражей.