Полиция Екатеринбурга устроила облаву на мигрантов из-за избиения мамы с дочкой

Полиция Екатеринбурга устроила облаву на мигрантов из-за избиения мамы с дочкой
Полиция Екатеринбурга устроила облаву на мигрантов из-за избиения мамы с дочкой
Сегодня, 09:21ПроисшествияФото: 1MI

Полиция в Екатеринбурге массово проверяет документы у мигрантов

Полицейские на Сортировке в Екатеринбурге массово проверяют документы у мигрантов. В региональном УМВД это назвали серией профилактических мероприятий.

Облавы спровоцировал инцидент на Сортировке, где несколько азербайджанцев на днях избили двух местных жительниц. Это педагог и ее дочь, которая ехала с южанами в автобусе.

По словам сына 49-летней пострадавшей, мама получила перелом лодыжки. У сестры в больницы диагностировано сотрясение мозга. Обе женщины теперь временно нетрудоспособные.

История эта получила широкий общественный резонанс. Лидер региональной азербайджанской диаспоры принес пациенткам свои извинения. Однако это не избавило южан от проверок. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева полиция начала проверку паспортного режима.

По мнению главы региона, нападения на местных жителей не должны оставаться безнаказанными. Поэтому с 17 февраля на Сортировке и в других микрорайонах Екатеринбурга с высокой долей проживающих там южан проводятся рейды.

По факту нападения на женщин возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемые задержаны, сейчас они под стражей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Евгений КуйвашевженщинаизбиениегубернаторАзербайджанженщиныдевушкаазербайджанецЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы