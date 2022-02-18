Розыском пытавшегося увезти чужих детей под Екатеринбургом занялась полиция

Розыском пытавшегося увезти чужих детей под Екатеринбургом занялась полиция
Розыском пытавшегося увезти чужих детей под Екатеринбургом занялась полиция
Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: 1MI
Поиски водителя, который пытался увезти чужого ребенка на своем автомобиле, начала полиция под Екатеринбургом. Информация о происшествии второй день распространяется в чатах Арамиля, Кольцово и Двуреченска.

Родителям даже удалось заснять авто предполагаемого преступника — «Волгу» серого цвета. Они находятся в панике. Некоторые даже отвозят детей в школу, несмотря на то, что идти недалеко, пишет Е1 со ссылкой на жительницу Двуреченска.

В чатах обсуждаются подробности произошедшего. Якобы мужчина пытался уговорить девочку сесть к нему в машину, но она не согласилась.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в полицию поступило сообщение о происшествии. Оно уже зарегистрировано и проводится проверка.

В чатах уже другие родители заявили о том, что их детей пытались увезти. Так, подобное произошло с мальчиком в поселке Бобровском. Ребенок сел в машину, но ему удалось сбежать.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
детирозыскнападениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы