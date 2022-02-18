Розыском пытавшегося увезти чужих детей под Екатеринбургом занялась полиция

Поиски водителя, который пытался увезти чужого ребенка на своем автомобиле, начала полиция под Екатеринбургом. Информация о происшествии второй день распространяется в чатах Арамиля, Кольцово и Двуреченска.

Родителям даже удалось заснять авто предполагаемого преступника — «Волгу» серого цвета. Они находятся в панике. Некоторые даже отвозят детей в школу, несмотря на то, что идти недалеко, пишет Е1 со ссылкой на жительницу Двуреченска. В чатах обсуждаются подробности произошедшего. Якобы мужчина пытался уговорить девочку сесть к нему в машину, но она не согласилась. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в полицию поступило сообщение о происшествии. Оно уже зарегистрировано и проводится проверка. В чатах уже другие родители заявили о том, что их детей пытались увезти. Так, подобное произошло с мальчиком в поселке Бобровском. Ребенок сел в машину, но ему удалось сбежать.

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