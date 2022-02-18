Тагильский ОМОН выехал на границу с Украиной

Бойцы ОМОНа Нижнего Тагила выехали в Ростовскую область наряду с военнослужащими других городов Свердловской области. Военные официально говорят, что будут проводиться учения. Однако в пятницу, 18 февраля, лидер ДНР Денис Пушилин призвал местное население эвакуироваться в Россию.

Как сообщил TagilCity.ru источник в правоохранительных органах, в конце прошлой недели на границу с Украиной уехали бойцы ОМОНа Нижнего Тагила и других крупных городов Свердловской области. Началом сезона тактических учений назвали стягивание силовиков на территорию Ростовской области в Южном военном округе накануне. При этому уже 18 февраля в Донецке началась эвакуация местного населения в Россию, пишет «Ростов.Газета». Эвакуацию населения ДНР руководитель республики объявил из-за опасений нападения силовиков Украины по приказу президента Зеленского. 18 февраля танки ВСУ начали обстрел территорий Донбасса. Взрыв авто, эвакуация, выплаты беженцам и все, что известно про конфликт на Донбассе

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