Тагильский ОМОН выехал на границу с Украиной

Как сообщил TagilCity.ru источник в правоохранительных органах, в конце прошлой недели на границу с Украиной уехали бойцы ОМОНа Нижнего Тагила и других крупных городов Свердловской области.
Началом сезона тактических учений назвали стягивание силовиков на территорию Ростовской области в Южном военном округе накануне. При этому уже 18 февраля в Донецке началась эвакуация местного населения в Россию, пишет «Ростов.Газета».
Эвакуацию населения ДНР руководитель республики объявил из-за опасений нападения силовиков Украины по приказу президента Зеленского. 18 февраля танки ВСУ начали обстрел территорий Донбасса.