Ученики сгоревшей в Ревде школы будут учиться дистанционно

Школа №28 Ревды стала непригодна для учебы после случившегося там накануне пожара. В мэрии приняли решение перевести детей на дистант до 22 февраля, сообщается на сайте местной горадминистрации.
Причиной пожара по предварительным данным стало переносное электроустройство – пожарные дознаватели в настоящий момент готовят заключение о событиях, приведших к возгоранию в одном из кабинетов на втором этаже.
Никто в результате пожара в общеобразовательном учреждении не пострадал. Было эвакуировано 663 ученика и 61 сотрудник школы.
Напомним, пожар в 28 школе Ревды произошел в четверг, 17 февраля.