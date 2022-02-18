Ученики сгоревшей в Ревде школы будут учиться дистанционно

Ученики сгоревшей в Ревде школы будут учиться дистанционно
Ученики сгоревшей в Ревде школы будут учиться дистанционно
Сегодня, 21:07ПроисшествияФото: официальный сайт МЧС России по Свердловской области
Учащихся школы №28 Ревды, пострадавшей от пожара, перевели на дистанционное обучение. В администрации города говорят, что это временная мера.

Школа №28 Ревды стала непригодна для учебы после случившегося там накануне пожара. В мэрии приняли решение перевести детей на дистант до 22 февраля, сообщается на сайте местной горадминистрации.

Причиной пожара по предварительным данным стало переносное электроустройство – пожарные дознаватели в настоящий момент готовят заключение о событиях, приведших к возгоранию в одном из кабинетов на втором этаже.

Никто в результате пожара в общеобразовательном учреждении не пострадал. Было эвакуировано 663 ученика и 61 сотрудник школы.

Напомним, пожар в 28 школе Ревды произошел в четверг, 17 февраля.

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