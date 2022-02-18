В Свердловской области кавказец пытался посадить чужого ребенка в машину

В Свердловской области кавказец пытался посадить чужого ребенка в машину
В Свердловской области кавказец пытался посадить чужого ребенка в машину
Сегодня, 12:55ПроисшествияФото: МВД РФ
Под Екатеринбургом в селе Бобровском неизвестный мужчина пытался заманить в свой автомобиль ребенка.

Информация об этом появилась в местных чатах мессенджеров и соцсетях, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам людей, инцидент произошел утром 17 февраля. Мальчик направлялся в школу. В родительских чатах сообщают о попытке похищения ребенка лицом кавказской национальности. Предполагаемый преступник имеет соответствующий акцент.

Подозреваемый передвигается на старой «Волге» серого цвета. Окна транспортного средства затонированы. Родителей просят провести с детьми профилактическую беседу о соблюдении личной безопасности.

Близкие чудом спасшегося ребенка уже написали заявление в полицию. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по факту произошедшего проводится проверка.

Местные жители сетуют, что это уже не первый подобный случай. Ранее неизвестный мужчина пытался убедить девочку сесть к нему в машину в Арамили. Школьница отказалась и вернулась в здание бассейна, откуда вышла.

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