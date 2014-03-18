Сегодняшней ночью под Нижним Тагилом столкнулись Газель и ВАЗ (ФОТО)
18 марта 2014, 11:25Происшествия
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В ночь на 18 марта под Нижним Тагилом случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два молодых парня.
В 00:25 часов водитель автомобиля ГАЗ, следуя по автодороге Екатеринбург-Серов в сторону Нижнего Тагила, на 120 километре столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093, который следовал во встречном направлении.
Травмы получили пассажир и водитель ВАЗа. Парень1995 года рождения, водитель, госпитализирован в ЦГБ №3 с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. Пассажир – 1994 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен домой с ушибом плечевого сустава.
По предварительным данным, ДТП произошло по причине непредоставления преимущества в движении.
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Фотографии предоставлены Отделением пропаганды ГИБДД
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