Сегодняшней ночью под Нижним Тагилом столкнулись Газель и ВАЗ (ФОТО)

В 00:25 часов водитель автомобиля ГАЗ, следуя по автодороге Екатеринбург-Серов в сторону Нижнего Тагила, на 120 километре столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093, который следовал во встречном направлении.

Травмы получили пассажир и водитель ВАЗа. Парень1995 года рождения, водитель, госпитализирован в ЦГБ №3 с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. Пассажир – 1994 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен домой с ушибом плечевого сустава.

По предварительным данным, ДТП произошло по причине непредоставления преимущества в движении.

Фотографии предоставлены Отделением пропаганды ГИБДД