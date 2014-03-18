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Тагильчанин сдал наркотики на общую сумму почти в 45 миллионов рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин сдал наркотики на общую сумму почти в 45 миллионов рублей (ФОТО)

18 марта 2014, 13:30Происшествия
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