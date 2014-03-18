Тагильчанин сдал наркотики на общую сумму почти в 45 миллионов рублей (ФОТО)

Выяснилось, что автор находки спрятал ее в тайнике на ГГМ. В присутствии понятых сотрудники полиции разрыли сугроб, в котором находилось четыре полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета.

Изъятое уже направили на экспертизу в криминалистический центр. Выяснилось, что в пакетах находилось полтора килограмма синтетического наркотика под названием «скорость», или «соль». По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. А тем временем сотрудники уголовного розыска занимаются поиском лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств. Уже установлено, что к совершению преступления имеют отношение несколько жителей Екатеринбурга.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД в Нижнем Тагиле

На сегодняшний день в рамках этого уголовного дела задержана группа лиц, которые пытались организовать сбыт крупной партии наркотиков в Нижнем Тагиле. Двум из них уже предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста, в том числе и несовершеннолетнему жителю г. Березовский. Еще двое находятся в статусе подозреваемых сообщает заместитель начальника ММУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник Рафаил Мингалимов.

Как рассказывают в пресс-службе, это самая крупная партия наркотических средств, изъятых полицией за последнее время. Сейчас ведутся активные следственные действия по установлению лиц, причастных к наркотрафику. Общая стоимость изъятого оценивается на черном рынке в 40-45 миллионов рублей.