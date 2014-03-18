В Нижнем Тагиле будут судить жителя за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере

Как оказалось, обвиняемый приобрел оптовую партию героина массой 475 граммов для ее последующей перепродажи по более высокой цене. Хранил наркотики он на территории Екатеринбурга, в тайнике.

В начале октября прошлого года часть своего «товара» массой 27,44 грамма он привез в Нижний Тагил и собирался продать за 36 тысяч рублей местному мелкорозничному торговцу. Второй, кстати, впоследствии был задержан полицией за незаконный оборот наркотиков.

Обвиняемого задержали, когда он находился в своем автомобиле, при попытке продать оставшуюся часть наркотиков на улице Волгоградской в Нижнем Тагиле. Заключив его под стражу, полиция изъяла наркотики в полном объеме.

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение инкриминируемого обвиняемому преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила для рассмотрения по существу сообщают в ГУ МВД по УрФО.