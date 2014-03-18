В Нижнем Тагиле будут судить жителя за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере
В ГУ МВД России по УрФО завершили расследование и направили в суд дело 40-летнего жителя Нижнего Тагила, который обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (ч.4 ст.228.1 ) и в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере (ч.1 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1).
Как оказалось, обвиняемый приобрел оптовую партию героина массой 475 граммов для ее последующей перепродажи по более высокой цене. Хранил наркотики он на территории Екатеринбурга, в тайнике.
В начале октября прошлого года часть своего «товара» массой 27,44 грамма он привез в Нижний Тагил и собирался продать за 36 тысяч рублей местному мелкорозничному торговцу. Второй, кстати, впоследствии был задержан полицией за незаконный оборот наркотиков.
Обвиняемого задержали, когда он находился в своем автомобиле, при попытке продать оставшуюся часть наркотиков на улице Волгоградской в Нижнем Тагиле. Заключив его под стражу, полиция изъяла наркотики в полном объеме.
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение инкриминируемого обвиняемому преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила для рассмотрения по существу сообщают в ГУ МВД по УрФО.
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