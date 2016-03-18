Хотел договориться на месте: директор екатеринбургской фирмы обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД

Инцидент произошел 16 марта. Директор екатеринбургской фирмы двигался по трассе в сторону Перми на дорогом внедорожнике. 51-летний мужчина выехал на «встречку» на участке дороги, где подобный маневр запрещен. Водителя остановил сотрудник ГИБДД.

Подобное нарушение влечет за собой, в том числе, лишение прав на полгода. Владелец «Land Cruiser» не хотел становиться пешеходом и предложил гаишнику «оплатить» штраф на месте. Однако дорожный инспектор отказался от незаконного вознаграждения в размере 2-х тысяч рублей. Зато сообщил о взяткодателе оперативникам.