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Путешествие закончилось тюрьмой: житель Нижнего Тагила арестован в Краснодарском крае за перевозку и хранение наркотика
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Путешествие закончилось тюрьмой: житель Нижнего Тагила арестован в Краснодарском крае за перевозку и хранение наркотика

18 марта 2016, 13:10ПроисшествияДенис Таратонов
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