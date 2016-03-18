Путешествие закончилось тюрьмой: житель Нижнего Тагила арестован в Краснодарском крае за перевозку и хранение наркотика

Автомобиль Renault был остановлен для проверки документов на посту ДПС. Водителем был житель Свердловской области, пассажирами — двое тагильчан 26 и 35 лет. Сотрудникам полиции бросилось в глаза, что водитель ведет себя нервно и напряженно. Поэтому они решили провести полный осмотр автомобиля. Как того требует закон, были приглашены понятые.

Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили в бардачке пачку из-под сигарет, а внутри был пакетик с веществом бордового цвета. 35-летний тагильчанин сознался, что это наркотик, который принадлежит ему. По его словам, она нашел пакетик на автозаправке в Ростове-на-Дону и забрал себе для личного употребления.

Лабораторный анализ вещества подтвердил, что данное вещество является наркотическим. Теперь тагильчанину-путешественнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Это не первый случай, когда жителя Нижнего Тагила задерживают с наркотиками в другом городе. Так, в январе в Ижевске тагильчанка попалась на продаже наркотических веществ.