Студент из Нижнего Тагила обманул жительницу Подмосковья с помощью подделанной фотографии паспорта

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по факту мошенничества. О тагильчанине известно, что это молодой человек 1998 года рождения, учащийся одного из техникумов.

Самое интересное — это то, как он получил планшетный компьютер. Молодой человек очень сильно хотел планшет, но денег не было. Он отсканировал свой паспорт и обработал фотографию паспорта в графическом редакторе, изменив свою фамилию и адрес.

Когда пришла посылка, он убедил работников почты в том, что паспорт потерял, сохранилась лишь ксерокопия, и предъявил им распечатку отредактированной фотографии. Ему поверили и отдали посылку, -- рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе полиции.

Оперативным путем следователям удалось установить его личность и задержать. Планшет был изъят. Сейчас решается, каким путем планшет будет возвращен владелице.

Свой поступок молодой человек объясняет сильным желанием иметь планшет и отсутствием материальных возможностей. В содеянном он сильно раскаивается. Юноша ранее не судим, его семья «числится» на хорошем счету.

Слова благодарности сотрудникам полиции и всем оказавшим помощь в раскрытии этого дела попросила передать пострадавшая жительница Подмосковья Надежда В.

Спасибо всем сотрудникам полиции, дознавателю, редакции TagilCity.ru и всем тем неравнодушным тагильчанам, кто помог нам вернуть планшет и вывести мошенника на чистую воду. Спасибо.