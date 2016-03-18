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Студент из Нижнего Тагила обманул жительницу Подмосковья с помощью подделанной фотографии паспорта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студент из Нижнего Тагила обманул жительницу Подмосковья с помощью подделанной фотографии паспорта

18 марта 2016, 18:35ПроисшествияДенис Таратонов
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