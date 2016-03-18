В Екатеринбурге бывший таксист, который до смерти забил товарища, отправится в тюрьму на 9 лет

По данным следствия, убийство произошло в декабре прошлого года. Злоумышленник, который работал в то время таксистом, выпивал в квартире вместе со своим товарищем. «Культурные» посиделки перешли в спор двух мужчин, а после – в драку.

Таксист ударил своего собутыльника по голове 3 раза. Тот потерял сознание и упал на пол. Тогда обвиняемый стал буквально топтать своего нокаутированного оппонента – нанес минимум 17 ударов ногами, обутыми в ботинки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Чтобы избавиться от улик, убийца погрузил труп своего товарища в багажник автомобиля. Тело таксист оставил на берегу реки Исеть.

Расследование преступления лично курировал прокурор Свердловской области Сергей Охлопков. Суд назначил наказание убийце – 9 лет в колонии строго режима.