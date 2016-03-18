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В Екатеринбурге бывший таксист, который до смерти забил товарища, отправится в тюрьму на 9 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге бывший таксист, который до смерти забил товарища, отправится в тюрьму на 9 лет

18 марта 2016, 14:05Происшествия
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