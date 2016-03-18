В Нижнем Тагиле пожарные помогли выбраться из горящей квартиры нетрезвому тагильчанину (ФОТО)

В минувшую среду в 21:02 пожарному диспетчеру поступило сообщение о пожаре на улице Кутузова. Звонившие сообщили о пожаре в квартире на третьем этаже. На место выехало 13 пожарных и три машины.

Редакция TagilCity.ru обратилась в Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила, чтобы узнать подробности произошедшего:

Хозяин квартиры вечером пил пиво и курил, сидя в кресле. После этого лег спать. Пиво пил крепкое. Когда он проснулся, вся комната была в дыму. Он испугался и вышел на балкон. Приток кислорода спровоцировал усиление горения. Когда приехали пожарные, они подвели к балкону автолесницу. Мужчина не решился спускаться по ней, поэтому пожарным пришлось вскрыть дверь его квартиры и с помощью дыхательного аппарата помочь ему покинуть помещение. Мужчина не пострадал рассказали журналисту TagilCity.ru.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров, повреждено домашнее имущество. Причина — неосторожное обращение с огнем при курении в квартире.

Были эвакуированы соседи — ещё пять человек.

Не так давно в Нижнем Тагиле при пожаре в одном из садовых домов погибло 7 кошек.