В школе Екатеринбурга празднование Масленицы закончилось массовым отравлением
18 марта 2016, 10:30ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В школу не пришло более 20-ти школьников.
Сюжеты: Екатеринбург
Проводы зимы для учащихся 122-й школы Екатеринбурга закончились неприятным происшествием. После праздника в образовательном учреждении вспыхнула кишечная инфекция. В течение нескольких дней заболели и не пришли на уроки более 20 школьников.
Предполагается, что отравились дети блинами, которые приносили на праздник. Врачи уже подтвердили 8 фактов отравления школьников, причем из разных классов.
Специалисты Роспотребнадзора провели проверку школьного пищеблока. Проверка показала наличие норовируса у 3-х сотрудников столовой.
Сейчас екатеринбургская школа ушла на «весенние каникулы» раньше – образовательное учреждение закрыли на дезинфекцию. Прокуратура взяла дело о массовом отравлении на свой контроль.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
городСвердловская областьпроверкадетипрокуратураотравлениеРоспотребнадзордезинфекциястоловаямасленицаблины
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей