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В школе Екатеринбурга празднование Масленицы закончилось массовым отравлением
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В школе Екатеринбурга празднование Масленицы закончилось массовым отравлением

18 марта 2016, 10:30ПроисшествияТимофей Данилов
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