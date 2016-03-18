В школе Екатеринбурга празднование Масленицы закончилось массовым отравлением

Проводы зимы для учащихся 122-й школы Екатеринбурга закончились неприятным происшествием. После праздника в образовательном учреждении вспыхнула кишечная инфекция. В течение нескольких дней заболели и не пришли на уроки более 20 школьников.

Предполагается, что отравились дети блинами, которые приносили на праздник. Врачи уже подтвердили 8 фактов отравления школьников, причем из разных классов.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку школьного пищеблока. Проверка показала наличие норовируса у 3-х сотрудников столовой.

Сейчас екатеринбургская школа ушла на «весенние каникулы» раньше – образовательное учреждение закрыли на дезинфекцию. Прокуратура взяла дело о массовом отравлении на свой контроль.