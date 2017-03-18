8-месячный ребенок погиб при пожаре в коллективном саду под Екатеринбургом (ФОТО)
18 марта 2017, 18:35Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
18 марта в 11 часов на пульт диспетчерской МЧС поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Луч» под Екатеринбургом. Как сообщает СК по Свердловской области, при пожаре погиб 8-месячный ребенок.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено: в садовом доме находилась женщина с двумя детьми. При возгорании она успела выбежать на улицу, взяв с собой одного ребенка, второго ребенка эвакуировать из горящего дома женщина не успела.
По факту инцидента начато следствие, пока причины возгорания не установлены. Тело погибшего 8-месячного ребенка направлено на медэкспертизу.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: E1.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей