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Двое мужчин в Краснотурьинске попали в больницу с тяжелыми травмами из-за падения на них снежной глыбы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое мужчин в Краснотурьинске попали в больницу с тяжелыми травмами из-за падения на них снежной глыбы

18 марта 2017, 09:35Происшествия
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