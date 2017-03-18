Двое мужчин в Краснотурьинске попали в больницу с тяжелыми травмами из-за падения на них снежной глыбы
18 марта 2017, 09:35Происшествия
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Прокуратура Краснотурьинска проводит проверку по факту падения глыбы снега на двух мужчин.
Днем 16 марта двое мужчин проходили мимо здания жилого дома, как вдруг на них свалилась большая снежная глыба. В результате ЧП оба пострадали и получили тяжелые травмы. После этого мужчины были госпитализированы для оказания медицинской помощи.
Прокуратура уже выяснила, кто является ответственным за уборку снега с кровли данного здания. В дальнейшем будет испрошена документация, подтверждающая степень тяжести причинения вреда здоровью пострадавшим.
Надзорное ведомство также начало проверку коммунальных предприятий города на предмет проведения сезонных работ по уборке снега и обработке дорог противоледными средствами.
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