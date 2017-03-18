Молодой человек из Тюмени погиб в Нижнем Тагиле из-за переохлаждения

Как сообщает ИА «Все новости», 16 марта в пойме реки Тагил обнаружено замерзшее тело молодого человека, приехавшего в декабре из Тюмени в командировку в Нижний Тагил. На теле отсутствуют признаки насильственной смерти. Эксперты считают, что молодой человек, будучи пьяным, просто упал и замерз. В этот день термометры показывали -21 °С.

Вечером 15 декабря 2016 года Вадим Башкиров со своим коллегой Максимом отправились с улицы Береговой-Краснокаменской, где их поселили, на поиски заведения, где можно покушать и выпить.

Плотно покушав и употребив алкоголь, далее они направились на поиски съемной квартиры. По дороге мужчины разошлись в разные стороны. Максим добрался до ближайшего дома и переночевал там в подъезде. Вадим пошел другим путем – мимо гаражного кооператива.

На следующее утро приятель обнаружил, что Вадим пропал, но не стал сообщать об этом в полицию, а уехал к себе домой, в Тюмень. Возможно, если бы коллега вовремя сообщил о пропаже человека, его еще можно было бы спасти от смерти. Равнодушие и переохлаждение убили молодого человека.