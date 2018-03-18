Автомобиль сгорел возле дома на Папанина в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Пламя охватило кузов автомобиля. Пожарным удалось за короткое время потушить огонь .

Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели дом на наличие камер наружного видеонаблюдения. Установлено, что одна из камер выходит прямо на место пожара.