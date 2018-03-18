Мужчина скончался на ступеньках пешеходного перехода в Екатеринбурге (ФОТО)
18 марта, 09:05Происшествия
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Екатеринбуржец погиб после падения на ступеньках пешеходного перехода через проезжую часть в микрорайоне Ботаника. Свидетели выдвинули 2 версии произошедшего, в том числе убийство.
Сюжеты: Екатеринбург
17 марта на ступеньках пешеходного перехода в Екатеринбурге погиб мужчина.
Люди, наблюдавшие произошедшее, разделились на два лагеря и выдвинули свои версии того, что могло случиться. Нашлись очевидцы, утверждающие, что на месте падения находилась окровавленная бита, а кто-то предположил, что жертва просто поскользнулась на наледи.
Как сообщает Ura.ru, экспертиза установила, что причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Травма головы действительно была, но не она привела к гибели мужчины.
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Фото: Ura.ru
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