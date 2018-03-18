Рабочий погиб под упавшей балкой при строительстве домны на ЕВРАЗ НТМК
18 марта, 17:30Происшествия
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Утром 18 марта на ЕВРАЗ НТМК придавило балкой газосварщика «Уралдомнаремонта» во время строительства новой домны. Мужчина скончался от полученных травм.
Сюжеты: Нижний Тагил
На предприятии ЕВРАЗ НТМК, совладельцем которого является Роман Абрамович, утром 18 марта произошло смертельное ЧП. Во время строительства новой домны на одного из рабочих упала балка. От несовместимых с жизнью травм рабочий скончался.
По данным полиции Нижнего Тагила, погибший работал газосварщиком предприятия «Уралдомнаремонт».
В пресс-службе МВД Нижнего Тагила пояснили, что в смерти нет криминального подтекста. Сейчас проверкой занимается Следственный комитет. На предприятии организована комиссия, которая также расследует инцидент, пишет ИА «Все новости».
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