Сломавший бабушке нос и челюсть водитель разыскивается в Екатеринбурге

Водитель автобуса резко затормозил, после чего 70-летняя женщина упала, сломав себе при падении нос и верхнюю челюсть. Номера автобуса пенсионерка не запомнила, по ее словам, это было ярко-желтое транспортное средство, с номерами 083 или 38.