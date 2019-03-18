14-летняя девочка доставлена в больницу после ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 10:17ПроисшествияФото: Е1.ru
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В вечерние часы 17 марта на улице 22 Партсъезда в Екатеринбурге на пешеходном переходе девочка-подросток попала под машину.
Сюжеты: Екатеринбург
ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. 14-летняя екатеринбурженка попала под колеса автомобиля Lada Priora. За рулем машины находился 22-летний мужчина.
На регулируемом перекрестке водитель допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу справа налево по ходу движения. сообщили в ГИБДД.
Пока не установлено, кто из участников инцидента совершил нарушение ПДД. Девочке потребовалась госпитализация, она с сотрясением мозга доставлена в городскую больницу №9, пишет Е1.
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