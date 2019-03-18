14-летняя девочка доставлена в больницу после ДТП в Екатеринбурге

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. 14-летняя екатеринбурженка попала под колеса автомобиля Lada Priora. За рулем машины находился 22-летний мужчина.

На регулируемом перекрестке водитель допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу справа налево по ходу движения. сообщили в ГИБДД.