Четыре лесничества Свердловской области нарушили антикоррупционный закон

Прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции и выявила нарушения в четырех лесничествах.

Руководители ГКУ «Верхотурское лесничество», «Кушвинское лесничество», «Туринское лесничество», «Нижнесергинское лесничество» устроили на работу членов своей семьи, что является нарушением статьи 10 Федерального закона. В течение трудоустройства родственникам были назначены заработная плата и премиальная часть.