Четыре лесничества Свердловской области нарушили антикоррупционный закон
Сегодня, 21:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Руководители четырех лесничеств Свердловской области привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного закона.
Прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции и выявила нарушения в четырех лесничествах.
Руководители ГКУ «Верхотурское лесничество», «Кушвинское лесничество», «Туринское лесничество», «Нижнесергинское лесничество» устроили на работу членов своей семьи, что является нарушением статьи 10 Федерального закона. В течение трудоустройства родственникам были назначены заработная плата и премиальная часть.
По итогам проверки правоохранительные органы привлекли к дисциплинарной ответственности руководителей, а также внесли представления главе Минприродных ресурсов и экологии, информирует пресс-служба прокуратуры региона.
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