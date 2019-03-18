Оставили умирать: двое свердловчан осуждены за издевательство над собакой

21 ноября 2018 года свердловчанин и его знакомая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманили бездомное животное в заброшенное здание в Екатеринбурге.

Связав собаку, мужчина взял нож и нанес животному 20 колото-резанных ранений в область головы и туловища. После совершения злодеяния мужчина и женщина оставили еще живое животное в подвале заброшенного жилого дома и ушли. От полученных ранений собака умерла.