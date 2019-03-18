Оставили умирать: двое свердловчан осуждены за издевательство над собакой
Сегодня, 20:42ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловчанин и его напарница предстали перед судом за жесткое обращение с животным.
21 ноября 2018 года свердловчанин и его знакомая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманили бездомное животное в заброшенное здание в Екатеринбурге.
Связав собаку, мужчина взял нож и нанес животному 20 колото-резанных ранений в область головы и туловища. После совершения злодеяния мужчина и женщина оставили еще живое животное в подвале заброшенного жилого дома и ушли. От полученных ранений собака умерла.
Орджоникидзевский районный суд уральской столицы приговорил свердловчанина к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Женщина получила наказание в виде одного года исправительных работ, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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