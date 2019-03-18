В Нижнем Тагиле в пожаре погиб 14-летний подросток
Сегодня, 08:17ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле 17 марта при пожаре в квартире на улице Первомайской погиб подросток. 14-летний мальчик отравился продуктами горения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре поступило на пульт в 20.45 по местному времени. На место выехали 8 человек личного состава на трёх единицах спецтехники.
Горело имущество в квартире на первом этаже на улице Первомайской. В результате пожара 14-летний подросток скончался от отравления продуктами горения. Из квартиры была спасена женщина 1962 года рождения, ее достали через окно при помощи лестницы-палки.
Площадь пожара составила 2 квадратных метра, тушение огня длилось 7 минут. Из своих квартир были эвакуированы 25 жителей подъезда, среди них трое детей.
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Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели, сообщает МЧС по Свердловской области.
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