В Нижнем Тагиле в пожаре погиб 14-летний подросток

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 20.45 по местному времени. На место выехали 8 человек личного состава на трёх единицах спецтехники.

Горело имущество в квартире на первом этаже на улице Первомайской. В результате пожара 14-летний подросток скончался от отравления продуктами горения. Из квартиры была спасена женщина 1962 года рождения, ее достали через окно при помощи лестницы-палки.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра, тушение огня длилось 7 минут. Из своих квартир были эвакуированы 25 жителей подъезда, среди них трое детей.