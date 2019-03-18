В Екатеринбурге льдина упала на 72-летнего дворника: женщина в реанимации
Сегодня, 22:29ПроисшествияФото: E1.ru
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Пожилая свердловчанка находится в реанимации после падения на нее глыбы льда с дома, рядом с которым она проводила уборку территории. Женщина работает дворником.
Сюжеты: Екатеринбург
Днем 18 марта у дома на Ленина в Екатеринбурге с крыши дома сорвалась и упала ледяная глыба - прямо на дворника. Дом находится под обслуживанием управляющей компании «Верх-Исетская», сообщает E1.ru.
72-летняя екатеринбурженка доставлена в реанимацию больницы № 36 с сотрясением головного мозга, сообщают в управлении здравоохранения администрации столицы региона. Состояние пострадавшего дворника пока не позволяет правоохранителям провести опрос для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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Этой весной падение с крыш сосулек и снега на людей и технику происходит не в первый раз: в Нижнем Тагиле глыба льда упала на иномарку, а в Екатеринбурге - на коляску с ребенком.
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