В Екатеринбурге льдина упала на 72-летнего дворника: женщина в реанимации

Днем 18 марта у дома на Ленина в Екатеринбурге с крыши дома сорвалась и упала ледяная глыба - прямо на дворника. Дом находится под обслуживанием управляющей компании «Верх-Исетская», сообщает E1.ru .

72-летняя екатеринбурженка доставлена в реанимацию больницы № 36 с сотрясением головного мозга, сообщают в управлении здравоохранения администрации столицы региона. Состояние пострадавшего дворника пока не позволяет правоохранителям провести опрос для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Этой весной падение с крыш сосулек и снега на людей и технику происходит не в первый раз: в Нижнем Тагиле глыба льда упала на иномарку, а в Екатеринбурге - на коляску с ребенком.