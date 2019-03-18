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В Екатеринбурге льдина упала на 72-летнего дворника: женщина в реанимации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге льдина упала на 72-летнего дворника: женщина в реанимации

Сегодня, 22:29ПроисшествияФото: E1.ru
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