Депутат гордумы Екатеринбурга Кагилев приговорен к семи годам колонии за откат

В ходе строительства спортивного комплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский был объявлен конкурс на проведение строительных работ на сумму 132 миллиона рублей. Кагилев через директора ООО «СПК» Дениса Шадрина предложил руководителю компании «СтроймонтажУрал-2000» Владимиру Абраменко победу в конкурсе за откат в размере 6,6 миллиона рублей или пять процентов от общей суммы. Деньги планировалось перевести на счет компании «Спецавтоматика» по договору поставки оборудования для стройки.

Проблема возникла в том, что подрядчик после получения контракта не только отказался от перечисления отката, но и от перевода денег субподрядчику, переведя вместо этого деньги на счет подконтрольной ему фирмы. В результате Владимир Абраменко был осужден и приговорен к четырем годам и девяти месяцам колонии и штрафу в размере 270 тысяч рублей. После вынесения приговора он скрылся и был объявлен в розыск. Строительство спорткомплекса «Синегорец» поручили компании ЗАО «Спецавтоматика».

Олег Кагилев вину не признает и считает, что его оговорили. С одной стороны он утверждал, что ни с кем ни о чем не договаривался, с другой что «обсуждаемая сумма не является взяткой».

Это было ничем иным как попыткой вернуть вложенные ранее деньги — и Кагилев, и Шадрин вкладывали личные средства в строительство, заявил адвокат Шадрина Дмитрий Жикин.