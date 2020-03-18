«Почта банк» уволил сотрудницу после кражи 700 тысяч со вклада тагильского пенсионера

Также по его данным, жертвами махинации стали около шести-семи человек. Работницу уже уволили, но деньги обманутым вкладчикам не вернули.

Как рассказала TagilCity.ru жена пострадавшего, в декабре 2019 года он открыл в отделении «Почта Банка» на проспекте Ленина вклад в 700 тысяч рублей со ставкой 6,2% годовых и условием снятия через девять месяцев. Позже он добавил к этой сумме ещё 70 тысяч рублей и попытался переоформить пенсию со Сбербанка на этот счёт, но специалист «ПБ» заверила его, что сделает это сама, а позже, в начале февраля, выдала ему другую карту, а прежнюю попросила «отложить до сентября». Однако в марте 2020-го мужчине пришло СМС-уведомление о начислении процентов, и сумма оказалась значительно ниже ожидаемой. Тогда пенсионер обратился в службу поддержки, где ему сообщили, что первоначальные 700 тысяч рублей вклада были сняты, счёт закрыт, а карта перевыпущена. Как выяснялось позже, именно перевыпущенную карту и выдали ему в феврале.

В банке нас уверяли, что она (сотрудница — прим. ред.) не смогла бы сделать дополнительную карту без фото, но [позже] полиция выяснила, что фото она взяла с личного дела,рассказывает супруга потерпевшего.

После вскрывшихся обстоятельств «Почта Банк» сообщил обманутому клиенту, что уволил «проштрафившуюся» специалистку, а кроме того мужчине стало известно, что от её действий пострадали ещё несколько вкладчиков. Сейчас полиция ведёт разбирательство. В пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru подтвердили факт расследования, однако рассказывать подробности отказались, сославшись на интересы следствия.

В то же время потерпевшие рассказали, что когда обратились в «Почта Банк» с просьбой вернуть похищенные с их вкладов деньги, специалисты ответили, что не причастны к махинациям и всю ответственность несёт их экс-сотрудница, которая к компании уже не имеет никакого отношения, а свои действия проворачивала как «физлицо».

В службе безопасности «Почта Банка» отказались дать подробный комментарий.

Все вопросы задавайте клиенту, раз у него такая информация, сообщили TagilCity.ru в СБ банка.

После этого с нами связалась пресс-служба «Почта Банка» и попросила отправить вопросы в письменном виде. В ответ они подтвердили факт махинаций своей сотрудницы — её действительно уволили, по словам представителя компании, 10 марта.

Службой безопасности банка совместно с правоохранительными органами проводится расследование. По факту хищения денежных средств в отношении бывшей сотрудницы банка возбуждено уголовное по статье 158 УК РФ,сообщила пресс-служба «Почта Банк».