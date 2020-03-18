Слесарь в Черноисточинске получит моральную компенсацию за производственную травму

Осенью 2018 года слесарь механосборочных работ в поселке Черноисточинск на рабочем месте получил закрытую механическую травму левой кисти. Несмотря на то, что работнику оказали первую медицинскую помощь, травма получила осложнение, в результате чего потребовалось стационарное лечение в течение двух месяцев и около девяти месяцев амбулаторного лечения. При этом в ходе лечения работнику потребовалось проведение нескольких операций.

В связи с этим прокурором Пригородного района в Пригородный районный суд был направлен иск о взыскании с работодателя (индивидуального предпринимателя) компенсации морального вреда, причиненного работнику в результате несчастного случая.

В результате иск был частично удовлетворен, вследствие чего с работодателя было взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации в пользу работника.