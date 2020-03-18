В Первоуральске мужчина зарезал жену у здания суда и бросился в бега

Женщина умерла до приезда скорой помощи. В суде должны были слушать дело по статье «Побои», возбужденное в отношении мужчины по заявлению жены. В суд они приехали по отдельности, так как вместе не проживают. Однако мужчина подкараулил супругу у здания и напал на нее.

Во время инцидента также пострадал судебный пристав, он получил порезы рук, пытавшись защитить женщину. Отмечается, что пристав мог получить более серьезные травмы, его спас бронежилет.

В настоящий момент подозреваемый объявлен в розыск. С места преступления он скрылся.