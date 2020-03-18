В Первоуральске мужчина зарезал жену у здания суда и бросился в бега
Сегодня, 13:19ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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18 марта утром у пропускного пункта на судебный участок мирового суда Первоуральска мужчина зарезал свою супругу, пишет интернет-издание Znak.
Женщина умерла до приезда скорой помощи. В суде должны были слушать дело по статье «Побои», возбужденное в отношении мужчины по заявлению жены. В суд они приехали по отдельности, так как вместе не проживают. Однако мужчина подкараулил супругу у здания и напал на нее.
Во время инцидента также пострадал судебный пристав, он получил порезы рук, пытавшись защитить женщину. Отмечается, что пристав мог получить более серьезные травмы, его спас бронежилет.
В настоящий момент подозреваемый объявлен в розыск. С места преступления он скрылся.
Суд находится рядом с детским садом. Чтобы не травмировать детей, образовательному учреждению рекомендовали сегодня не выводить ребят на прогулку.
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