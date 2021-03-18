7 лет за похищенный телефон грозит салдинцу-рецидивисту

В дежурную часть полиции Нижней Салды обратился местный житель, который сообщил, что знакомый похитил у него сотовый телефон.
9 марта мужчины распивали алкоголь в квартире потерпевшего. Спиртное закончилось, а денег на покупку у них не оказалось. Тогда гость предложил стать дорогой мобильный телефон хозяина в комиссионный магазин, а на вырученные деньги купить выпивку.
Потерпевший не согласился, тогда злоумышленник толкнул его при выходе из дома, забрал телефон и скрылся. Полицейские установили местонахождение похищенного телефона, он был обнаружен в одном из комиссионных магазинов Верхней Салды. Также был найден и сам похититель.
В отношении салдинца возбуждено уголовное дело за грабеж (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.
Напомним, 24 февраля пьяный грабитель с ножом ограбил офис микрозаймов в Екатеринбурге. Угрожая менеджеру, он забрал выручку из сейфа и скрылся. Злоумышленника задержали через неделю, он дал признательные показания. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.