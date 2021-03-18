7 лет за похищенный телефон грозит салдинцу-рецидивисту

Потерпевший не согласился, тогда злоумышленник толкнул его при выходе из дома, забрал телефон и скрылся. Полицейские установили местонахождение похищенного телефона, он был обнаружен в одном из комиссионных магазинов Верхней Салды. Также был найден и сам похититель.