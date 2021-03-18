Екатеринбургский бизнесмен избежал уголовного дела за ДТП на Lamborghini

Изучением обстоятельств инцидента занимались сотрудники главного следственного управления областного полицейского главка, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в полиции. Рассматривался вопрос: стоит ли привлекать по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) бизнесмена Сергея Лапина — владельца Lamborghini. Во время ДТП пострадал водитель иномарки — местный телемастер. Бизнесмен въехал в его водительскую дверь, в результате чего мужчина получил травму головы и потерял сознание.