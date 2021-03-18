Екатеринбургский бизнесмен избежал уголовного дела за ДТП на Lamborghini

Екатеринбургский бизнесмен избежал уголовного дела за ДТП на Lamborghini

Сегодня, 19:35ПроисшествияФото: E1.RU
Водитель спорткара Lamborghini Urus, ставший участником ДТП со Skoda Rapid около «Меги» в Екатеринбурге, избежал возбуждения уголовного дела.

Изучением обстоятельств инцидента занимались сотрудники главного следственного управления областного полицейского главка, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в полиции. Рассматривался вопрос: стоит ли привлекать по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) бизнесмена Сергея Лапина — владельца Lamborghini. Во время ДТП пострадал водитель иномарки — местный телемастер. Бизнесмен въехал в его водительскую дверь, в результате чего мужчина получил травму головы и потерял сознание.

По словам родственников пострадавшего, они не понимают логики следствия, поскольку у мужчины появились частные головные боли и мигрень.

Нам говорили, что здоровью отца был причинен тяжкий вред. Именно поэтому материалы передали в ГСУ,рассказал сын пострадавшего.

Напомним, инцидент произошел в августе 2020 года. Водитель иномарки направлялся со стороны Московского тракта по дублеру улицы Металлургов в сторону улицы Викулова. Во время поворота налево он допустил столкновение с Lamborghini, который ехал в попутном направлении по полосе встречного движения.

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