Главного фигуранта дела Lurk на два месяца арестовал суд Екатеринбурга

Основного фигуранта дела хакерской группы Lurk Константина Козловского по ходатайству прокурора на два месяца арестовал Кировский районный суд Екатеринбурга. Мужчину заключили под стражу в зале суд. Мера пресечения избрана до 17 мая 2021 года.

Отмечается, что перед оглашением решения судья больше трех часов находилась в совещательной комнате, сообщает Znak со ссылкой на адвоката задержанного Федора Акчермышева. Уголовная инспекция передала в суд письмо с информацией из ФСБ,рассказал Акчермышев. В результате суд посчитал, что после освобождения из-под стражи Козловских выезжал за пределы Свердловской области, пользовался средствами связи, а также имел доступ к интернету. Судья решила удовлетворить ходатайство, поэтому мужчина покинул заседание в наручниках. Напомним, по версии следствия департамента МВД РФ, хакеры группы Lurk за несколько лет сумели похитить 1,3 миллиарда рублей из коммерческих компаний банков, а для вывода средств они использовали крупные банки России. Соучастники проникли в компьютерную сеть екатеринбургского аэропорта Кольцово, скопировав информацию с серверов транспортного узла. Однако арестованные заявили, что не признают предъявленного им обвинения. Свердловский суд вернул дело группы хакеров Lurk на повторное рассмотрение

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