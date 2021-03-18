Из-за ревности мужчина задушил женщину-директора салона красоты в Екатеринбурге

Из-за ревности мужчина задушил женщину-директора салона красоты в Екатеринбурге

Сегодня, 12:34ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Мужчина задушил и обокрал женщину-директора салона красоты в Екатеринбурге. Суд отправил его на девять лет в колонию.

Происшествие случилось в апреле 2020 года. На фоне ревности мужчина, находясь в салоне красоты, напал на свою знакомую-руководителя данного заведения. Он придавил её телом к полу, но девушка оказала сопротивление. В ходе борьбы пара переместилась в туалет, где осужденный накинул ей на шею полотенце и надавил рукой на горло, перекрыв кислород до наступления смерти, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Совершив преступление мужчина похитил телефон убитой, стоимостью 18 тысяч рублей, и взял с полки администратора пять тысяч рублей.

В ходе следствия проведён комплекс мероприятий по сбору доказательств. Допрошены ряд свидетели, назначен и проведён комплекс экспертиз. По результатам судебной психиатрической экспертизы установлено, что фигурант вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действиях. Задержанный признал свою причастность к убийству, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В суде он не признался в краже. Обвиняемый сообщил, что выбросил похищенные вещи сразу после выхода из салона.

Суд признал его виновным в нарушении закона по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), части 1 сатьи 158 УК РФ (Кража) и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, преступник получил штраф в размере 20 тысяч рублей и обязан выплатить компенсацию родственникам убитой в размере 1,6 миллиона рублей.

Напомним, 18 марта сообщалось, как под Верхней Пышмой пожилой мужчина убил своего сына из-за неприязни, расчленил тело и спрятал в снег.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судубийствоприговорДиректорсалон красотыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы