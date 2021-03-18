«Кто как обзывается, тот сам так называется»: Путин ответил Байдену детской шуткой

«Кто как обзывается, тот сам так называется»: Путин ответил Байдену детской шуткой

Сегодня, 17:34ПроисшествияФото: Сайт Кремля
В ответ Байдену, назвавшему Владимира Путина убийцей, президент России ответил детской шуткой.

Также Владимир Путин напомнил, что территория США захватывалась у местного населения путём геноцида. Кроме того, президент подчеркнул, что черное население в Соединенных Штатах до сих пор сталкивается с несправедливостью и истреблением.

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США единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, напомнил глава государства.

Президент России своими словами отвечал на заявление, которое сделал Джо Байден 16 марта. Президент США дал большое интервью телеканалу ABC News, которое телеканал обещает показать в ближайшее время. Отрывки, однако, уже попали в интернет. На нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей, сообщает «Коммерсант».

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