Мужчина с шизофренией травмировал 80-летнего отца табуретом в Екатеринбурге

14 марта сын с отцом поругались. Позже, вернувшись домой, пенсионер нашел свою комнату в разгромленном состоянии, вынесенная дверь и разбросанные вещи. Произошла перепалка, в процессе нее психически неуравновешенный молодой человек начал избивать отца. Когда потерпевшему удалось вырваться и позвонить родственникам, была вызвана скорая помощь, рассказали Znak.com.
В это время молодой человек покинул квартиру. Правоохранители задержали его 16 марта.
На данный момент нападавший находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 стать 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».
Напомним, тело мужчины 16 марта нашли расчлененным у озера под Екатеринбургом. В преступлении обвиняется его отец.