Мужчина с шизофренией травмировал 80-летнего отца табуретом в Екатеринбурге

Мужчина с шизофренией травмировал 80-летнего отца табуретом в Екатеринбурге

Сегодня, 14:30ПроисшествияФото: pixabay.com
У 48-летнего мужчины, избившего табуретом и куском двери своего 80-летнего отца в Екатеринбурге, диагностирована шизофрения.

14 марта сын с отцом поругались. Позже, вернувшись домой, пенсионер нашел свою комнату в разгромленном состоянии, вынесенная дверь и разбросанные вещи. Произошла перепалка, в процессе нее психически неуравновешенный молодой человек начал избивать отца. Когда потерпевшему удалось вырваться и позвонить родственникам, была вызвана скорая помощь, рассказали Znak.com.

В это время молодой человек покинул квартиру. Правоохранители задержали его 16 марта.

На данный момент нападавший находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 стать 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, тело мужчины 16 марта нашли расчлененным у озера под Екатеринбургом. В преступлении обвиняется его отец.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
отецсыншизофренияударЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы