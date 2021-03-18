На угнанной Toyota 4 месяца ездил капитан полиции в Екатеринбурге

На угнанной Toyota 4 месяца ездил капитан полиции в Екатеринбурге

Сегодня, 10:49ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
На угнанной Toyota Camry четыре месяца ездил капитан полиции в Екатеринбурге. Он был пойман сотрудниками ГИБДД во время проведения спецоперации 4 февраля.

31-летний капитан показал документы сотрудникам ГИБДД после остановки во время проведения рейда. Они установили, что документы и номера — подложные, пишет E1.

Автомобиль является собственностью московской фирмы ООО «НСК ЭНТЭР». Она была угнана у местных арендаторов в сентябре 2020 года. Поисками занимался капитан. В конце сентября он нашел похищенный автомобиль. Однако возвращать его не стал, а убедил заявителей, что самостоятельно передаст ее фирме. После этого полицейский вынес отказ в возбуждении уголовного дела и начал использовать автомобиль.

За четыре месяца использования мужчина затонировал переднее стекло, установил зимние шины, а уже после этого его задержали. Кроме того, сомнения у сотрудников ГАИ вызвали документы, так как они были напечатаны на принтере.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, транспортное средство в ближайшее время будет передано собственникам. Самого капитана уволили из органов по отрицательным мотивам. Он отметил, что на госслужбу мужчину больше не примут.

Напомним, 14 марта троих сотрудников ППС задержали в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. В конце февраля сотрудники задержали мужчину, который искал «закладку». Он предложил деньги в обмен на свободу. Полицейские согласились, а молодой человек в последствии обратился в отдел собственной безопасности.

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полицияугонугон автомобиляЕкатеринбург
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