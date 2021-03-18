Сугроб помешал мотоциклисту-подростку сбежать от полиции на Урале

При преследовании, житель Красноуфимского района допускал выезд на полосу встречного движения, нарушал скоростной режим и требования знаков. В результате погони он подвергал опасности других участников движения и создавал аварийную ситуацию, рассказали в отделе пропаганды управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.