Водитель авто погиб после столкновения двух иномарок на трассе под Екатеринбургом

В результате столкновения двух иномарок, ехавшим в попутном направлении по трассе под Екатеринбургом, погиб один из водителей.

Пострадали также пассажиры обоих участников происшествия, сообщает E1. В областном ГИБДД рассказали, что столкнулись Hyundai Santa Fe и KIA. Водитель последнего скончался на месте, а его пассажирка была госпитализирована. На месте работали сотрудники ГИБДД. По предварительным данным причиной происшествия стало несоблюдение дистанции водителем Hyundai. Место происшествия Фото: ИА "Ночные новости" Очевидцы рассказали, что пострадал и пассажир Hyundai. По их словам, водитель иномарки ничего пояснить не может, так как находится в шоковом состоянии. Напомним, 15 марта на трассе между Качканаром и Пермью погибла женщина из Свердловской области. Она возвращалась домой на Toyota. Сообщалось, что она столкнулась с грузовым автомобилем и вылетела с дороги. Возвращавшаяся домой свердловчанка погибла на пермской трассе в ДТП

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