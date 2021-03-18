Происшествие случилось 16 марта в доме, расположенном недалеко от остановки «Школа» на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле.
Мужчина сел со мной в лифт и сказал: «Если закричишь — убью». Затем он попытался изнасиловать меня, но мне удалось отбиться, сообщила подписчица группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».
Тагильчанка описала приметы нападавшего: рост около 160-165 сантиметров, был одет в шапку и куртку черного цвета, возраст около 35 лет. Женщина предположила, что злоумышленник был под действием наркотических средства.
17 марта девушка обратилась в отдел полиции № 20 на улице Дружинина. По заявлению местной жительницы правоохранители организовали проверку, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Розыском подозреваемого будет заниматься полиция. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и проводится проверка по заявлению, рассказали в МВД.
Материалы будут направлены в Следственный комитет для принятия решения, добавили в пресс-службе.
Напомним, 7 марта сообщалось об изнасиловании 14-летним подростком 12-летней девочки в школьном туалете в Нижнем Тагиле. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее подросток уже имел судимость за грабеж.