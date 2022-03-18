2 преступника были задержаны в Нижнем Тагиле сотрудниками транспортной полиции

2 преступника были задержаны в Нижнем Тагиле сотрудниками транспортной полиции
2 преступника были задержаны в Нижнем Тагиле сотрудниками транспортной полиции
Сегодня, 17:39ПроисшествияФото: 1MI
Два преступника были задержаны сотрудниками транспортной полиции Нижнего Тагила 17 марта. Один из них находился в федеральном розыске, второй — под административным надзором.

49-летний тагильчанин, который находился в федеральном розыске с декабря 2021 года за оскорбление представителя власти, был задержан на съемной квартире в Екатеринбурге и передан в Нижний Тагил.

Также на перроне городского железнодорожного вокзала в ходе проверки был задержан 30-летний житель Талицы. Мужчине запрещено без уведомления полицейских покидать пределы региона, так как он находится под административным надзором. Несмотря на это, он купил билет на поезд в ХМАО-Югру, чтобы встретиться со своей девушкой, сообщает штаб линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил.

Напомним, житель села Анатольская под Нижним Тагилом, который до смерти забил пенсионера 16 лет назад, был задержан в 2022 году. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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