Хулиганов из автобуса вытолкала екатеринбурженка

Хулиганов из автобуса вытолкала екатеринбурженка
Хулиганов из автобуса вытолкала екатеринбурженка
Сегодня, 19:06ПроисшествияФото: 1MI
Троих подростков вытолкала девушка в автобусе на маршруте № 56. Молодые люди мешали пассажирам в Екатеринбурге.

Инцидент произошел 18 марта. Трое подростков ели еду из контейнера, обсуждали находящихся вокруг людей, в том числе и кондуктора, а также нецензурно выражались, пишет Ура.ру.

Пассажиры делали замечания подросткам, а потом с ними в конфликт вступила девушка. Когда водитель открыл двери на остановке у ТРЦ «Гринвич», пассажирке удалось вытолкать подростков.

Кондуктор увидел, что один из юношей начал есть из контейнера стоя и сделал замечание. После этого он контейнер убрал. Однако позднее, когда сел, то снова взялся за еду.

В компании «Декар-бас», которая обслуживает маршрут, факт инцидента подтвердили. На предприятии ответили, что кондуктор сделал подросткам замечание и они ушли вглубь салона, а затем молодые люди уже вступили в конфликт с девушкой.

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происшествиеавтобусЕкатеринбург
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