Хулиганов из автобуса вытолкала екатеринбурженка

Инцидент произошел 18 марта. Трое подростков ели еду из контейнера, обсуждали находящихся вокруг людей, в том числе и кондуктора, а также нецензурно выражались, пишет Ура.ру.
Пассажиры делали замечания подросткам, а потом с ними в конфликт вступила девушка. Когда водитель открыл двери на остановке у ТРЦ «Гринвич», пассажирке удалось вытолкать подростков.
Кондуктор увидел, что один из юношей начал есть из контейнера стоя и сделал замечание. После этого он контейнер убрал. Однако позднее, когда сел, то снова взялся за еду.
В компании «Декар-бас», которая обслуживает маршрут, факт инцидента подтвердили. На предприятии ответили, что кондуктор сделал подросткам замечание и они ушли вглубь салона, а затем молодые люди уже вступили в конфликт с девушкой.