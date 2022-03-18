Наледь из-за прорыва трубы образовалась в новом сквере за ДК «Юбилейный» в Тагиле

13 марта в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле прорвало трубу. Последствия потопа — слой льда на дорожках — подрядчик не устраняет в течение пяти дней.

13 марта сквер за ДК «Юбилейный» затопило водой из канализационного люка, рассказал редакции TagilCity.ru житель района. Центральные аллеи залиты канализационными стоками, которые замёрзли. И центр сквера просто огородили лентой, говорит очевидец. TagilCity.ru Облуживает канализационные сети в сквере ООО «Водоканал-НТ». В организации подтвердили, что 13 марта произошла авария на водопроводе. Причину утечки, со слов сотрудника, предотвратили в тот же день, а устранение последствий находится в компетенции дорожных служб. У нас нет специализированной техники для уборки дорог от снега и льда, мы аварийная служба. После нас убирают дорожные службы и, если посчитают нужным, выставляют нам счёт после выполнения работ, пояснила пресс-секретарь ООО «Водоканал-НТ» Анна Кизилова. Уборкой нового сквера, открытого осенью 2021 года, занимается фирма «Комавтотранс». Компания под руководством Алексея Телешенко выиграла контракт на обслуживание парков и скверов до конца 2023 года. Стоимость составила 130 млн рублей. Фактически выполняет все работы в сквере на Вые фирма «Капиталстрой». Юрий Бронников, гендиректор и совладелец порядной организации, отказался от комментариев, сославшись на «Службу заказчика городского хозяйства». Напомним, что в середине марта сотрудники «Капиталстроя» во время уборки набережной повредили гранитные плиты, сломали ветки деревьев и снесли забор. Теперь подрядчику придется восстановить разрушенное. Топ-10 мест для прогулок в Нижнем Тагиле

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