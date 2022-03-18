Наледь из-за прорыва трубы образовалась в новом сквере за ДК «Юбилейный» в Тагиле

Наледь из-за прорыва трубы образовалась в новом сквере за ДК «Юбилейный» в Тагиле
Наледь из-за прорыва трубы образовалась в новом сквере за ДК «Юбилейный» в Тагиле
Сегодня, 11:30Происшествия
13 марта в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле прорвало трубу. Последствия потопа — слой льда на дорожках — подрядчик не устраняет в течение пяти дней.

13 марта сквер за ДК «Юбилейный» затопило водой из канализационного люка, рассказал редакции TagilCity.ru житель района.

Центральные аллеи залиты канализационными стоками, которые замёрзли. И центр сквера просто огородили лентой, говорит очевидец.

TagilCity.ru

Облуживает канализационные сети в сквере ООО «Водоканал-НТ». В организации подтвердили, что 13 марта произошла авария на водопроводе. Причину утечки, со слов сотрудника, предотвратили в тот же день, а устранение последствий находится в компетенции дорожных служб.

У нас нет специализированной техники для уборки дорог от снега и льда, мы аварийная служба. После нас убирают дорожные службы и, если посчитают нужным, выставляют нам счёт после выполнения работ, пояснила пресс-секретарь ООО «Водоканал-НТ» Анна Кизилова.

Уборкой нового сквера, открытого осенью 2021 года, занимается фирма «Комавтотранс». Компания под руководством Алексея Телешенко выиграла контракт на обслуживание парков и скверов до конца 2023 года. Стоимость составила 130 млн рублей.

Фактически выполняет все работы в сквере на Вые фирма «Капиталстрой». Юрий Бронников, гендиректор и совладелец порядной организации, отказался от комментариев, сославшись на «Службу заказчика городского хозяйства».

Напомним, что в середине марта сотрудники «Капиталстроя» во время уборки набережной повредили гранитные плиты, сломали ветки деревьев и снесли забор. Теперь подрядчику придется восстановить разрушенное.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
скверВыяДК ЮбилейныйпаркНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы