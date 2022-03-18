Полуразложенный труп мужчины найден в вагоне под Нижним Тагилом

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО информацию о произошедшем подтвердили. Инцидент случился 17 марта около 14.00.
В открытом полу вагоне, прибывшем на ремонт в вагоносборочный цех, был обнаружен труп мужчины. Транспортными полицейскими и следователями в настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, личность мужчины и причина смерти, рассказали TagilCity.ru в ведомстве.
Напомним, 10 марта во время тушения пожара в частном доме на улице Хасановская в Екатеринбурге обнаружено тело мужчины. Следственный комитет по данному факту проводит проверку. Очаг возгорания находился у газового котла, расположенного возле дома. Признаков насилия на теле не обнаружено.