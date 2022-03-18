Семь человек погибли за два месяца в ДТП с грузовиками в Свердловской области

Семь человек погибли за два месяца в ДТП с грузовиками в Свердловской области
Семь человек погибли за два месяца в ДТП с грузовиками в Свердловской области
Сегодня, 20:15ПроисшествияФото: 1MI
За два месяца 2022 года в Свердловской области произошло 25 ДТП с участием грузового транспорта. В результате семь человек погибли, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.

В связи с этим на региональных дорогах с 17 по 19 марта проводится мероприятие «Грузовик». Оно направлено на пресечение нарушений ПДД и правил перевозки опасных грузов, а также других противоправных действий.

В частности, усилен контроль и наблюдение за соблюдением ПДД водителями грузовиков, проверяется соответствие конструкции транспорта требованиям регламента, наличие путевой документации, использование тахографов и так далее.

В ходе одного из рейдов на ЕКАД были выявлены больше 20 нарушений ПДД, среди которых управление транспортом без прав и нарушение правил перевозки опасных грузов.

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