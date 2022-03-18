Сотрудник поскользнулся перед зданием районной администрации в Тагиле и сломал ногу

Сотрудник администрации Дзержинского района Нижнего Тагила поскользнулся недалеко от рабочего места и сломал ногу. Об этом на заседании постоянной комиссии думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству депутат Руслан Юсупов.

Он также выразил недовольство качеством уборки дорог в зимнее время. О происшествии депутат рассказал при обсуждении вопросов подготовки к весенним паводкам. Выяснялось состояние канализации города, чистка дорог от снега в частном секторе, а также работа управляющих компаний. После жалоб жителей депутаты возмутились, что администрации жалуются на управляющие компании, но никак не поддерживают тагильчан. Депутат Михаил Кручинин возмутился, что решать вопросы очистки дворов жители города вынуждены через Госжилинспекцию. Руслан Юсупов предложил вернуть полномочия районным администрациям по вопросам очистки снега, так как, по его словам, ситуация аварийная и требует решения, пишет АН «Между строк».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter