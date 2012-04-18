Прогулки по ночному Тагилу с малознакомым мужчиной закончились для женщины ограблением

Как сообщают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД, в субботу 41-летняя тагильчанка поссорилась с мужем и отправилась в ночное увеселительное заведение «Каспий». Там дама познакомилась с мужчиной, с которым после кафе отправилась на набережную нижнетагильского пруда. Романтическое свидание обернулось грабежом: около 4 часов ночи кавалер снял с нее золотые браслет и цепочку и ушел.