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Прогулки по ночному Тагилу с малознакомым мужчиной закончились для женщины ограблением
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прогулки по ночному Тагилу с малознакомым мужчиной закончились для женщины ограблением

18 апреля 2012, 11:47Происшествия
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