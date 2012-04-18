Прогулки по ночному Тагилу с малознакомым мужчиной закончились для женщины ограблением
18 апреля 2012, 11:47Происшествия
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Попутчик, воспользовавшись тем, что дама была пьяна, снял с нее золотые украшения.
Как сообщают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД, в субботу 41-летняя тагильчанка поссорилась с мужем и отправилась в ночное увеселительное заведение «Каспий». Там дама познакомилась с мужчиной, с которым после кафе отправилась на набережную нижнетагильского пруда. Романтическое свидание обернулось грабежом: около 4 часов ночи кавалер снял с нее золотые браслет и цепочку и ушел.
В воскресенье женщина обратилась в полицию, но не смогла точно описать внешность мужчины. Сейчас сотрудники отдела полиции № 16 ведут расследование преступления, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».
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