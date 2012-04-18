Тагильчане стали чаще попадать в ДТП

За 3 месяца 2012 года инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила зарегистрировали100 ДТП, в которых погибли 12 участников дорожного движения. С участием детей произошло 12 ДТП.

Наибольшую тяжесть последствий принесли дорожные аварии по причине несоответствияскорости конкретным условиям (46 ДТП), а также ДТП с участием пешеходов(45 ДТП). Учитывая значительный рост и тяжесть последствий происшествий на дорогах иухудшение погодных условий, прогнозируемых на ближайшие дни, в период с14 апреля по 31 мая 2012 года на территории города Нижний Тагил и ГГОпройдут первоочередные мероприятия по предотвращению ДТП с тяжкими иособо тяжкими последствиями, сообщает ОГИБДД ММУ МВД России«Нижнетагильское».