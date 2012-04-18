В МУП «Тагилэнерго» похищалась зарплата не работавших там людей

Установлено, что с февраля 2004 года по июль 2011 года неизвестные похитили почти 5 млн 759 245 рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Деньги похищались через начисление заработной платы сотрудникам МУП «Тагилэнерго», трудовые отношения с которыми юридически были оформлены, однако фактически они там не работали.

По результатам проверки отделом СУ СКР в Нижнем Тагиле было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).