В МУП «Тагилэнерго» похищалась зарплата не работавших там людей
18 апреля 2012, 16:10ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Сегодня, 18 апреля, стало известно, что прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку по заявлению представителя МУП «Тагилэнерго».
Установлено, что с февраля 2004 года по июль 2011 года неизвестные похитили почти 5 млн 759 245 рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Деньги похищались через начисление заработной платы сотрудникам МУП «Тагилэнерго», трудовые отношения с которыми юридически были оформлены, однако фактически они там не работали.
По результатам проверки отделом СУ СКР в Нижнем Тагиле было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Ход расследования находится на контроле прокурора района.
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