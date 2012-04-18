Вандализм на кладбище Невьянска - разбиты два десятка памятников (ФОТО)

Заявление в дежурную часть ММО МВД России «Невьянский» поступило в 19:10. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следственного отдела, участкового уполномоченного полиции, сотрудников уголовного розыска и ПДН. В ходе осмотра было установлено, что разбито 9 надгробий, 10 надгробий и одна фотография повреждены, а еще одна фотография переставлена с одного памятника на другой.