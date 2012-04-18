Вандализм на кладбище Невьянска - разбиты два десятка памятников (ФОТО)
18 апреля 2012, 09:42ПроисшествияЕвгения
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На Невьянском кладбище Аятское вандалы осквернили почти два десятка могил - разбиты памятники, разрыта земля. Страшную картину увидел вчера вечером местный житель, который и сообщил в полицию о погроме.
Заявление в дежурную часть ММО МВД России «Невьянский» поступило в 19:10. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следственного отдела, участкового уполномоченного полиции, сотрудников уголовного розыска и ПДН. В ходе осмотра было установлено, что разбито 9 надгробий, 10 надгробий и одна фотография повреждены, а еще одна фотография переставлена с одного памятника на другой.
На данный момент имена злоумышленников неизвестны. Полиция активно занимается поиском преступников, а также устанавливает имена потерпевших.
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